In Rilland weten ze hoe je met piepers de wereld beetje beter (en lekkerder) maakt

Onduide­lijk­heid zonnepar­ken Quarlespol­der blijft nog maanden duren

1 oktober LEWEDORP - Kan er nu wel of geen zonnepark in de Quarlespolder bij Lewedorp komen? En hoe groot kan dat zijn? Deze maand zou daar duidelijkheid over zijn, maar het is wethouder Kees Weststrate niet gelukt om binnen een jaar met een voorstel te komen.