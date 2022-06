In Reimerswaal is het jij-bakken begonnen: scheve ogen binnen de PvdA en richting SGP

Het leek allemaal koek en ei in Reimerswaal. De huidige coalitie smeedde een nieuw akkoord en wilde samen verder. Geen vuiltje aan de lucht, tot de discussie over de genderkwestie losbarstte. Het resulteerde vandaag in het opstappen van beoogd wethouder Kees Verburg. En daarmee ook het vertrek van zijn partij, de PvdA, uit de nieuwe coalitie want een andere wethouderskandidaat is er niet. En dat betekent dat de vorming van een nieuwe coalitie min of meer weer terug bij af is. ,,We beraden ons over het vervolg in overleg met de andere coalitiepartij Leefbaar Reimerswaal", laat Maarten Both van de SGP weten.