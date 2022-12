In nieuw dierenuitvaartcentrum in Goes worden dieren niet gecremeerd, maar opgelost in water

natuurjournaal Gifsla, een plantje dat populair was onder hippies, rukt nu op langs de Ooster­schel­de

Als je decennialang naar wilde planten kijkt, kom je niet zo vaak meer een onbekende soort tegen. Maar wat er tussen de stenen bekleding van de zeedijk bij Wissenkerke groeide, was toch echt een soort die ik nooit eerder gevonden had. Rozetten met - ondanks het late seizoen- frisgroene bladeren. Maar een bloeiwijze was er in de meer dan vijftien rozetten nergens te vinden.

14 december