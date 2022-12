In nieuw dierenuitvaartcentrum in Goes worden dieren niet gecremeerd, maar geresomeerd

Brandstich­ter moet dringend worden behandeld

Met de 22-jarige Goesenaar J. G., die zich woensdag voor de rechtbank moest verantwoorden voor twee brandstichtingen, ging het niet bijster goed. Psychisch mankeerde hij het een en ander, had geen werk meer en de coronaperiode had hem al helemaal geen goed gedaan. Hij was een eenzame jongeman en zocht zijn heil in de drank. Zo ook die nacht van 24 juni in Goes.

14 december