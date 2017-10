'In Kattendijke gaan je ergste nachtmerries uitkomen'

KATTENDIJKE - Kattendijke een lieflijk dorpje? Komende vrijdag en zaterdag even niet meer. De tuin van Maurice Hartman aan de Zuidweg verandert dan in een horrorbos met zombies, killerclowns en andere angstaanjagende figuren. ,,Je ergste nachtmerries gaan hier uitkomen'', zegt hij.

Hartman heeft het evenement 'The Forest of Terror' opgezet met zijn maatje Jeroen Butz. Samen vormen ze normaal gesproken het entertainmentduo Trio de Roos. ,,Zet ons bij elkaar en er gebeurt wel iets geks'', grapt Hartman. Deze keer is het vooral iets engs geworden. Het tweetal heeft samen met zo'n veertig vrijwilligers de afgelopen maanden hard gewerkt om een groot aantal angstaanjagende figuren en taferelen te scheppen. Wie het aandurft, loopt ze later deze week tegen het lijf in het kleine bos bij Kattendijke. ,,Het is straks bereikbaar via een tunnel'', vertelt Hartman. ,,Als je daar doorheen bent gegaan, wordt het een kwestie van overleven. Ik raad mensen met een zwak hart aan om niet te komen.''

Hoewel de initiatiefnemers The Forest of Terror aanvankelijk klein wilden houden, is het een halloween-evenement van formaat geworden. Ze hebben er zelfs zoveel lol in gekregen dat er volgend jaar vrijwel zeker een vervolg komt, misschien nog wel groter en op een andere locatie. ,,Maar daar wil ik nu nog niet al te veel over zeggen'', stelt Hartman.