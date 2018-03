Stel, je bent een rooie rakker en woont in Kapelle. Dan heb je eigenlijk niets te kiezen. Het is de PvdA of niks. En dan heeft die enige optie het jou er de afgelopen vier jaren ook niet echt makkelijker op gemaakt. Met interne conflicten en een ware stoelendans om de twee raadszetels was de PvdA in Kapelle niet bepaald een oase van rust.

Als enige linkse partij doet de PvdA al jaren mee in Kapelle. Die fractie heeft daar geen concullega's van de SP, niet van GroenLinks, laat staan van de Partij voor de Dieren. Wie linkse sympathieën heeft en niet aan een kerk of religie is gebonden zal het in Kapelle met de PvdA moeten doen. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2014, kreeg die partij nog een kleine 12 procent van de stemmen. Dat was destijds goed voor twee zetels in de raad. Of dat deze keer ook gaat lukken is nog maar de vraag.

Natuurlijk zijn er redenen te verzinnen om wél op de PvdA te stemmen. In de afgelopen vier jaar was het tenslotte één van de weinige partijen die een stevig kritisch geluid durfde te laten horen. Regelmatig zelfs tot ergernis van één of meerdere leden van het college. Vooral met wethouder Jon Herselman kwam het vaak tot pittige discussies. Of het nou ging over het preventief begrotingstoezicht door de provincie, de financiën van het nieuw te bouwen sportcomplex, zijn uitlatingen in de media of, zoals deze week nog, over het afsluiten van de Biezelingseweg, de PvdA bleef 'doorzeuren'.

Minder positief is de stoelendans die de PvdA deze raadsperiode heeft uitgevoerd. De fractie begon aanvankelijk met Joyce Bommer en Cees van Ruiten op de raadszetels. Die laatste hield het al in juni 2014 gezien uit onvrede over de collegevorming. Zijn stoel naast Bommer werd vervolgens ingenomen door Wilma Flipse. Die stapte op haar beurt in mei 2016 uit de raad omdat zij het raadswerk niet meer kon combineren met haar bedrijf.

Cees van Ruiten werd bereid gevonden de opengevallen plek in te nemen en keerde terug in de raad. Zo leek, met de originele raadsbezetting in ere hersteld, de rust weer teruggekeerd binnen de Kapelse PvdA-fractie. Maar nog geen vier maanden later ging het helemaal mis. Bommer en Van Ruiten waren het niet eens met het gewestelijk en landelijk bestuur van de partij en zegden zelfs hun partijlidmaatschap op. Aanleiding voor die beslissing was de kwestie rond Bayram Erbisim. Het Zeeuwse PvdA-statenlid had in augustus 2016 in het televisieprogramma Nieuwsuur uitspraken gedaan over de situatie in Turkije. Volgens Bommer en Van Ruiten vergoeilijkte hij de zuiveringen en martelingen die in Turkije na de coup plaatsvonden zonder enige rechtsgang.

Zo moest voorzitter Willem Sanderse alweer voor de vierde keer op zoek naar geschikte kandidaten voor de raad. En dat viel nog niet mee. Pas eind december 2016 werden de zetels gevuld met Annebeth Evertz en Jan de Bert. Waarvan vooral oud-statenlid Evertz na een inloopperiode de Bommerstijl heeft opgepakt en serieus oppositie voert. Bommer legde het college immers vaak genoeg het vuur aan de schenen. Evertz heeft die rol gaandeweg overgenomen en vliegt nu af en toe ook het college in de haren.

Het is dus de PvdA of niets, als je links wilt stemmen. Of valt er voor de rooie rakker misschien ook aan de rechtse kant wat te halen? Wie de kieswijzer van deze krant invult, zal zien dat vooral nieuwkomer D66 op een aantal sociale aandachtspunten hetzelfde denkt als de PvdA. Omdat D66 pas voor de eerste keer meedoet in Kapelle zouden daar best wat stemmen van oud-PvdA'ers naartoe kunnen gaan.