In Kamperland verjagen ze hinderlijke muggen op een bijzondere manier

Een stationwagen vol dozen staat klaar naast de beek van vakantiepark Water Village. In de dozen zwemmen visjes in plastic zakken vol water. Rietvoorn, driedoornige stekelbaarsjes, zilverwindes en goudwindes. Nog even, en deze vissen zwemmen hun vrijheid tegemoet in de lange, kronkelende beek die door het hele park loopt. Een beek met riet en waterplanten en verschillende watervogels. Een idyllisch plaatje, maar toch is er een probleem want in de afgelopen zomer was er sprake van flinke muggenoverlast. ,,Dat hebben we vernomen van de gasten”, vertelt Jimmy van Goudswaard van Roompot. ,,We willen die muggen bestrijden, maar wel zo ecologisch mogelijk.”