In Het Gastenhuis in Goes gaat de deur straks niet op slot

Video Nieuwe ambulance­post in Goes is een voorbeeld voor de rest van het land

23 september GOES - De nieuwe ambulancepost in Goes heeft een primeur. De stijl van inrichten - die mede door de medewerkers is bedacht - bevalt bij de landelijke directie zo goed, dat alle posten van Witte Kruis er zo gaan uitzien. ,,We zijn een voorbeeld. Uiteraard zijn we daar trots op”, zegt teamcoördinator Andy Hofman. Vrijdag wordt de post officieel geopend, zaterdag kan iedereen een kijkje nemen.