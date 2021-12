In haar strijd tegen vuurwerkoverlast opent Reimerswaalse SGP een online meldpunt

De Pijlers in Goes is weer goed gevuld: samenwer­ken is het credo in gezond­heids­cen­trum

GOES - Na een paar jaar van leegstand is De Pijlers in Goes weer een echt gezondheidscentrum. De gebruikers zitten niet op hun eigen eilandje. Samenwerking is het credo. ‘Het is niet goed als een kind bij verschillende behandelaren loopt, maar deze nooit met elkaar praten.’’

29 november