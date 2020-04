In Goes-West gaat de frietpan weer aan: ‘De frikandel speciaal is erg populair’

Burgemees­ter van Kapelle reikt lintjes digitaal uit: ‘Ik zie in elk geval een grote glimlach bij u!’

17:08 KAPELLE - ,,Kunt u mij ook horen? Ja hoor, we hebben verbinding!” Het is soms even behelpen, maar het lukt burgemeester Fons Naterop vrijdagochtend wonderwel goed om via een videoverbinding vier inwoners van de gemeente Kapelle te verrassen met een koninklijke onderscheiding. De verrassing en blijdschap bij de gedecoreerden is er in elk geval niet minder om.