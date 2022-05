In de Nicolaaskerk zit nu ook een bar, want het gebouw wordt voor veel meer gebruikt dan de kerkdienst

Studenten van het Hoornbeeck in Goes winnen landelijke wedstrijd met hun eigen spel en mogen Europa in

GOES - Je zou het haast niet meer verwachten in deze digitale tijd, maar zelfs met een ‘ouderwets’ bordspel kun je nog hoge ogen gooien. Studenten van het Hoornbeeck College in Goes hebben met hun spel Tourtime een landelijke wedstrijd voor studentenbedrijven gewonnen.

26 mei