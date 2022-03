In de Kunstkamer wordt elke meter benut: Jeroen zit onder het podium, en de doka is in het herentoilet

Een atelier in de kelder onder het podium. Een winkeltje in de hal. Een als klap op de vuurpijl: een doka met de urinoirs er nog in. De Kunstkamer in Scherpenisse is weer hélemaal klaar voor de toekomst.