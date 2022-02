In de ketting van Sil is elke kraal een herinnering: ‘De oranje zijn chemo’s, bij het petje verloor ik mijn haar’

Bouw van één van de grootste kerken van Nederland gaat nu echt beginnen

YERSEKE - Het wordt de grootste van Zeeland. Met 2000 vaste zitplaatsen behoort de nieuwe kerk in Yerseke landelijk zelfs in de top. Inclusief de zaal met 400 zitplaatsen en een mogelijke uitbreiding (in de toekomst) van nog eens 400 plaatsen op de galerij, kan het zelfs bijna de allergrootste kerk van Nederland worden.

1 februari