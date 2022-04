In Borsele zitten de de regeringspartijen aan elkaar vastgelijmd: liever ‘lekker zo door’ dan een frisse wind

Winnaar LPB uit coalitie gehouden in Borsele: ‘Gebrek aan vertrouwen? Dat doet heel veel zeer’

De winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Borsele, de LPB, mag niet meedoen in de coalitie. De huidige drie coalitiepartijen houden elkaar stevig vast. LPB-voorman Rien van Hekken is zwaar teleurgesteld.

8 april