In Borsele gaat er elke week wel een brief uit om illegale bewoners van vakantieparken te krijgen

HEINKENSZAND - Illegaal wonen op een vakantiepark? In Borsele wordt het stevig aangepakt. Momenteel verstuurt de gemeente vrijwel wekelijks een brief met een ultimatum: binnen zes maanden vertrekken en anders volgt een boete. En die bedraagt 15.000 euro.

,,Recreatieparken zijn om te recreëren", zegt wethouder Kees Weststrate. ,,En gelukkig zie ik inmiddels positieve veranderingen.” Hoeveel mensen inmiddels van een vakantiepark zijn vertrokken wil de gemeente Borsele om privacy-redenen niet zeggen. En hoeveel mensen sinds 2019 een brief met een ultimatum hebben gekregen is ook niet duidelijk.

Maar dat je niet zomaar een brief krijgt, dat weet Weststrate wel. Want de gemeente geeft mensen eerst de kans om uit zichzelf te vertrekken. ,,We proberen het beleid wel een sociaal gezicht te geven", zegt Weststrate. ,,Mensen moeten de tijd hebben om een andere woning te vinden.” En als de brief dan toch op de mat ligt, krijgen mensen nog een half jaar de tijd om te verhuizen. Pas daarna moeten ze betalen en wordt in het uiterste geval de woning gesloten. Volgens Weststrate vertrekken de meeste mensen voor ze moeten betalen.

Voor arbeidsmigranten minder coulant

Om wie gaat het nu eigenlijk? Dat is een hele diverse groep, legt wethouder Weststrate uit. Sinds 2018 mogen er geen arbeidsmigranten meer wonen op vakantieparken. Toch gebeurt dat nog af en toe. Dus daar wordt tegen opgetreden en voor deze groep is de gemeente overigens heel wat minder coulant. Zij krijgen geen half jaar de tijd om andere huisvesting te zoeken, maar slechts een maand.

Dan hebben we nog mensen die tijdelijk een woning moeten hebben, bijvoorbeeld omdat ze aan het verbouwen zijn of gaan scheiden. Alleen mensen uit de gemeente Borsele kunnen hiervoor een ontheffing krijgen voor maximaal een half jaar. ,,Maar het gebeurt dat deze termijn wordt overschreden en dan treden wij op.” Eigenaren van huisjes of caravans mogen ook maximaal een half jaar aaneengesloten in hun verblijf zitten. Daarna moeten ze even naar huis. Ook daar wordt op gecontroleerd.

Soms een ontheffing

Er is ook een uitzondering. Mensen die al vanaf 1 januari 2005 op een vakantiepark wonen en staan ingeschreven bij de gemeente Borsele als inwoner hebben een persoonsgebonden ontheffing gekregen voor onbepaalde tijd. Dat mensen niet op recreatieparken mogen wonen is in 2018 besloten. Voor die tijd voerde Borsele een ruimhartig beleid. Mensen woonden in de recreatieverblijven en ook tijdelijke werknemers voor het Sloegebied konden er terecht. Het gevolg was dat de verhouding tussen recreant en werkenden op parken scheef groeide. ,,En we constateerden dat door al dat gedogen de parken achteruit gingen", zegt Weststrate.