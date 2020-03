In alfabetische volgorde naar de kerk

Cliënten kunnen niet naar dagbeste­ding Gors vanwege corona

15:19 GOES - Zorgorganisatie Gors heeft alle locaties voor dagbesteding voor mensen met hersenletsel of -beperking gesloten. Het gaat om tientallen vestigingen in heel de provincie en vele honderden cliënten. De maatregel tegen de verspreiding van het coronavirus blijft in elk geval tot 1 april van kracht en geldt voor alle cliënten van Gors.