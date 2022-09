Imposant kerkorgel in Wissenkerke kan er weer jaren tegen - en harpspelende David ook

Het orgel uit 1862 - het enige in Zeeland van orgelbouwer Johannes Vollebregt - is veruit het meest opvallende element in de zaal van de Opstandingskerk. Des te vervelender dat het er zo belabberd aan toe was, zegt kerkrentmeester Marion Goedhart van protestantse gemeente De Ontmoeting. ,,In sommige pijpen zaten enorme deuken, en ze waren vies en vuil.” Er waren ook onzichtbare gebreken. Zo was de blaasbalg aan het eind van z'n Latijn, en dat had gevolgen voor het geluid. ,,Bij de langere tonen zakte het geluid snel weg, doordat de balg niet genoeg druk meer zette.” Bovendien zijn de verschillende tonen nu beter met elkaar in evenwicht. ,,De trompet was wel erg dominant aanwezig.”