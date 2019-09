Illegale prostitutie ontdekt in woning Rilland

Stoomtrein mogelijk zelf eigenaar van eindpunt in Hoedekens­ker­ke

8:12 HOEDEKENSKERKE - De Stichting Stoomtrein Goes Borsele (SGB) zou binnenkort zomaar zelf eigenaar kunnen worden van de gebouwen op het eindpunt van de route in Hoedekenskerke. Die gebouwen zijn nu nog in het bezit van de gemeente Borsele. De gemeente gaat echter in gesprek met het bestuur van de SGB over die overname.