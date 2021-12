Illegaal vuurwerk gevonden bij controle van bestelbus in Goes

Een pakketje afgeven of ophalen kan nu 24 uur per dag bij een automaat in Goes

GOES - Inwoners van Goes kunnen sinds vrijdag 24 uur per dag pakketten ophalen en wegbrengen. Daar komt geen medewerker van PostNL meer aan te pas, want het postbedrijf heeft in Goes-West een zogeheten pakket- en briefautomaat geplaatst.

