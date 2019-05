‘Ik heb nooit goede cijfers voor Engels gehaald, maar misschien nu wel’

,,Het was makkelijker dan ik verwacht had. Ik zag er tegenop om veel te moeten lezen. Maar vergeleken met het oefenmateriaal van vorig jaar waren de teksten een stuk korter. Ik ging er snel doorheen. Alleen de oefening waarbij we alinea’s in de juiste volgorde moesten zetten, vond ik lastig. Ik heb voor Engels eigenlijk nooit goede cijfers gehaald, maar misschien is het mij met dit examen voor het eerst wel gelukt.”

Felicia staat er over het algemeen goed voor. Ze heeft geen tekorten, maar aan het examen wiskunde heeft ze geen goed gevoel overgehouden. ,,Dat ging echt heel slecht. Ik hoop het natuurlijk niet, maar ik denk dat ik die zal moet herkansen.”

Mocht dat herexamen niet lukken, dan doet ze een jaartje over, maar veel liever gaat ze na de zomer beginnen aan de opleiding manager retail op het Scalda in Middelburg. En daar heeft ze echt wel vertrouwen in: ,,Als ik nog wat oefen en de vragen dan ongeveer hetzelfde zijn als, moet het lukken.”