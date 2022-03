IJsthee à la minuut, vegan tapaskroket of crispy kiwi, op de Horecabeurs Goes proef je de nieuwste Zeeuwse hapjes

Al zes jaar drijven twee koffie- en theeliefhebbers in Sluis het bedrijf EspresZo. Marcel van Beek en Jeffrey Tak staan ook dit jaar weer op de Horecabeurs Goes in Goes. De vakbeurs voor horecaprofessionals, de laatste grote Zeeuwse beurs vlak voor de pandemie uitbrak en de eerste dit jaar, trekt naar verwachting 11.000 bezoekers over twee dagen. Het is de plaats waar producenten en afnemers elkaar treffen. En waar ze allerlei nieuwtjes zien en proeven.