Ida’s man ontsnapte aan de dood op de Vlakebrug: ‘Ik wil nu ook leren reanimeren’

Nieuwe computer brengt oude beelden tot leven in Ooster­schel­de­mu­se­um Yerseke

18:45 YERSEKE - Oude beelden over de oester- of mosselkweek in vroeger tijden bekijken is straks een fluitje van een cent in het Oosterscheldemuseum. Vrijdag schonken drie bedrijven uit Yerseke een gloednieuwe computer voor in de filmzaal.