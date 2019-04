Ian Hoekman uit Wemeldinge kan zaterdag Mister of the Netherlands worden

Om goed voor de dag te komen werkt de 23-jarige geboren en getogen Zeeuw dagelijks aan zijn lichaam, zei hij eerder tegen deze krant. ,,Ik train drie dagen per week, waarvan twee met een personal trainer. Daarnaast doe ik in het weekend aan motorcross, dus eigenlijk train ik vijf dagen in de week echt doelgericht. Ik volg ook een aangepast dieet. De intentie is om een zo strak mogelijk lichaam te krijgen.”

In het dagelijks leven is Ian bedrijfsleider/stratenmaker. Een afwisselende baan, maar een carrière in het modellenwerk ziet hij ook wel zitten. Zaterdag is de finale van Misters of The Netherlands in Rotterdam. Het publiek kan Ian helpen hoog te eindigen door een SMS met de tekst VOTE MISTER IAN te sturen naar 7733. ,,Die actie telt voor 20 procent mee voor het eindresultaat”, vertelt hij. ,,Het is voor mij dus een relatief belangrijk onderdeel. Daarnaast heb ik Facebook, Instragram, Snapchat en zo en daar kunnen mensen mij ook volgen en een stem uitbrengen. Dat is allemaal aan elkaar gekoppeld.” Stemmen kan nog tot en met 20 april, 20.00 uur.