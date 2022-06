Hypermodern sportcomplex De Bloesem in Kapelle trekt al veel gebruikers; ‘We zijn zo benieuwd’

,,Rond tien uur kwamen de allereerste banenzwemmers", vertelt Optisport-manager Kees van Dongen dinsdagmiddag. ,,En nu worden er al de eerste zwemlessen gegeven, terwijl in de grote sporthal een groep badmintonners bezig is.” Alleen de gymzaal is nog donker. Maar daar komt snel verandering in als een drietal meisjes de manager vriendelijk aanspreekt: ,,Meneer, mogen wij misschien even binnen kijken in de gymzaal. We zijn zo benieuwd."