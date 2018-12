Huurders profiteren van 1 miljoen besparing door fusie R&B Wonen en RWS Goes

Peter Bevers (R&B Wonen) en Maarten Sas (RWS) verwachten dat huurders sowieso baat hebben bij de fusie. De nieuwe organisatie kan makkelijker grote bouwprojecten aan. Klanten van R&B profiteren van de kennis van RWS op het gebied van duurzaamheid. Andersom heeft R&B een voorsprong op het gebied van benadering van huurders, die per wijk een vast aanspreekpunt hebben.

De corporaties fuseren juridisch per 1 juli, organisatorisch gaan ze vanaf 1 januari 2020 samen. Bevers wordt in de loop van dat jaar de enige directeur. Bij het bedenken van een nieuwe naam worden de huurders betrokken. Het bestaande RWS-kantoor is te klein, bovendien zijn er te weinig parkeerplekken. De organisaties hebben een nieuw kantoor op het oog, in de buurt van het station in Goes. De ongeveer honderd medewerkers kunnen daar waarschijnlijk vanaf april 2020 hun intrek nemen. Vijf arbeidsplaatsen verdwijnen via natuurlijk verloop.