Huurder bij Beveland Wonen en nog geen rookmelders? Dan krijg je binnenkort bezoek

Elke woning in Nederland moet sinds afgelopen zomer voorzien zijn van rookmelders. Woningcorporaties hadden er een flinke kluif aan. Beveland Wonen heeft de apparaatjes inmiddels in het overgrote deel van de ruim 11.000 woningen opgehangen. In zo'n 850 huizen is dat nog niet het geval. Mensen waren eerder niet thuis, of wilden de installateurs niet binnenlaten.

Medewerkers van Beveland Wonen en van installatiebedrijf Van de Velde gaan op dinsdag en donderdag rond etenstijd wijk voor wijk aanbellen bij mensen die nog niet bereikt zijn. Er wordt dan duidelijk uitgelegd waarom de rookmelders zo belangrijk zijn, en ook meteen drie van die apparaatjes geïnstalleerd. Eerder deze week is al begonnen in Goes-Noord, Kloetinge en 's-Heer Arendskerke. ,,Daar zijn we de eerste avond al in vijftig woningen geweest", vertelt woordvoerder Inge Wouters. ,,Bij mensen die niet thuis waren, hebben we een brief in de bus gegooid en hen gevraagd zelf contact op te nemen. Daar gaan we nog een keer terug.”

Beveland Wonen gaat ervan uit dat op deze manier bijna alle huurders bereikt worden. Wie pertinent weigert, zou voor de rechter gedaagd kunnen worden. Die bepaalde eerder (in een andere zaak) dat huurders verplicht zijn de verhuurder binnen te laten. Directeur Peter Bevers wil daar nog niet op vooruit lopen. ,,We willen ons nog niet richten op het feit dat de rookmelders verplicht zijn, maar het verhaal vertellen waarom ze zo belangrijk zijn. De puur juridische kant is een allerlaatste middel.”