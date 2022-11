Huug van Vossen krijgt koninklijke onderscheiding wegens 45 jaar inzet voor de zwemsport

Van Vossen (60) is tot de dag vandaag actief als - houd u vast - trainer, voorzitter, secretaris en lid van de technische commissie bij zwem- en poloclub De Ganze in Goes. Daarnaast organiseert hij sinds 2013 openwaterwedstrijd De Ganzetrek in het kanaal tussen Wilhelminadorp en Goes. Daar doen gemiddeld 250 zwemmers aan mee.

Naast zijn inspanningen voor De Ganze is de kersverse Ridder in de Orde van Oranje-Nassau sinds 2009 official bij nationale zwemwedstrijden namens de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Ook is hij lid van de Kring Official Commissie Zeeland en sinds 2016 van de Regionale Official Commissie regio Zuid van de KNZB. In die rol voert hij taken uit op tactisch, strategisch en regieniveau uit, zoals het opleiden en examineren van kandidaat-officials.