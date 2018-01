Huub Hieltjes nu officieel eerste burger

Hoge prijzen in de bouw zetten rem op wijk in 's-Heer Arendskerke

9 januari 'S-HEER ARENDSKERKE - Stijgende prijzen in de bouw hebben ervoor gezorgd dat de komst van nieuwbouwwijk Arendskwartier in 's-Heer Arendskerke grotendeels stil is komen te liggen. Dat zegt directeur Ruud de Baar van projectmanagementbureau Marsaki. Hij hoopt dat er uiterlijk in februari duidelijkheid komt over de voortgang.