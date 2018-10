Hulpdiensten uitgerukt voor mogelijk persoon te water bij Wilhelminadorp

Lichaam in Scaldiaha­ven verdronken havenwer­ker gevonden

12 oktober NIEUWDORP - Het stoffelijk overschot van de man die vanochtend vanaf een werkeiland in het water in de Scaldiahaven bij Nieuwdorp is gevallen, is vanavond rond 21.30 uur gevonden. Het gaat om een veertigjarige man uit Zwijndrecht.