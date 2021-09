Houdt een hek van een meter hoog vossen tegen? Ja, zegt het Zeeuwse Landschap

Histori­sche en hedendaag­se schoonheid bij Pront en Bont in Goes

23 augustus GOES – ‘Goese Meisjes, Pront en Bont’, is de naam van de Goese zomerexpositie bij de Grote of Maria Magdalena Kerk. Een combinatie van historische en hedendaagse portretten van Goese vrouwen in allerlei gedaantes. Maar wel allemaal met een historisch tintje.