Hoteltoren in Goes: wanstaltig of een economische boost? De meningen zijn sterk verdeeld

Vijf tot zes verdiepingen

Dat zou volgens Trompetter ook in Goes het geval zijn, als Van der Valk - ter vervanging van het huidige hotel - een hoteltoren van 55 meter mag bouwen. ,,Middenin de stad past zoiets misschien, maar op andere plekken moet je ermee oppassen. Wat je moet doen, is kijken naar de omgeving eromheen, de hoogte van de bomen en de gebouwen. Die hoogte moet je aanhouden. En dan kun je er misschien nog eens een verdieping bovenop doen. Maar dat is het dan wel. Dan kom je in het geval van Van der Valk in Goes denk ik uit op vijf tot zes etages.’’ Een hoteltoren van 55 meter (veertien verdiepingen), waarvoor de mogelijkheid wordt geschapen in het ontwerpbestemmingsplan dat binnenkort door de gemeente ter inzage wordt gelegd, is volgens Trompetter niet passend. De ZMf gaat een zienswijze indienen op het plan.