Hospice het Clarahofje bestaat dertig jaar: ‘Moeder was een pietje-precies, maar hier kon ze alles loslaten’

Het Clarahofje, waar mensen in hun laatste levensfase liefdevol worden verzorgd, was destijds gevestigd aan de Maartenbroersweg in Hansweert. Marianne, die is opgeleid als verpleegkundige, woonde in hetzelfde huis. Ans Kuin kwam er 25 jaar geleden te werken als vrijwilliger. ,,Ik zag destijds op televisie een prachtige documentaire over de afdeling oncologie van het VU-ziekenhuis in Amsterdam”, vertelt ze. ,,De betrokkenheid van het team met de patiënten en elkaar vond ik prachtig. ‘Op zo’n plek wil ik ook werken!’, dacht ik. Ik ben weliswaar geen verpleegkundige, maar ik had iets van: als je voor kinderen kunt zorgen, kun je dat ook voor oudere mensen. Zo ben ik in het Clarahofje terechtgekomen.”