Hoornbeeck College is voor de tiende keer het beste ROC van Nederland

Drie verdachten opgepakt voor mishande­ling in Goes

10:31 GOES - De politie heeft in de week van 3 tot en met 9 december drie mensen aangehouden voor de mishandeling van een 32-jarige man in het centrum van Goes. Dat heeft de politie nu bekendgemaakt. De Goesenaar werd 8 november mishandeld door twee mannen die daarna wegreden in hun auto’s. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.