Hoornaarsnest weggeplukt onder de dakgoot: ‘De koningin is nu nog alleen, dus we zijn op tijd’

met videoNiet groter dan een tennisbal met één bewoonster is het hoornaarsnest dat Michael in den Bosch maandagochtend weghaalt in ’s-Gravenpolder. En dat is maar goed ook. Want als het een ballon was geweest, zouden de beestjes al flinke schade veroorzaakt hebben.