Hoogspanningslijn komt er: omwonenden bedroefd, TenneT blij

In totaal 29 particulieren en organisaties hadden bezwaar gemaakt tegen het zogeheten inpassingsplan voor de 380kV-verbinding. Een aantal van hen heeft alternatieve tracés voorgesteld. Die zijn echter beduidend duurder en technisch niet mogelijk, aldus de Raad van State. Ook het deels ondergronds aanleggen van de lijn bij buurtschap Roelshoek (bij Krabbendijke) wordt niet haalbaar geacht.

Op twee onderdelen hebben bezwaarmakers wel gelijk gekregen. Het gaat om ondergeschikte zaken. Zo vermeldt het inpassingsplan voor de lijn ten onrechte niet dat in het gebied 't Sloe een natuurcompensatie moet komen van ruim 2,5 hectare.

Knotwilgen

Verder stond in het plan dat bij een weel aan de Nieuwkamersedijk bij Heinkenszand knotwilgen zouden worden aangeplant. Deze komen er uiteindelijk niet.

Met de uitspraak van de Raad van State is het inpassingsplan voor de 380kV-lijn onherroepelijk geworden en staat niets meer de aanleg ervan in de weg.

Bedroevend

Henk Jan van Doorn, woordvoerder van de actiegroep in Krabbendijke tegen de 380kV-lijn, noemt de uitspraak 'bedroevend'. ,,We hebben er als actiegroep alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat de lijn in elk geval bij Krabbendijke ondergronds zou gaan."

Van Doorn wijst op de situatie in Brabant. ,,Daar is een eensgezind optreden van de provincie, de gemeenten, de natuurorganisaties en bewoners, waardoor er wel een goede oplossing komt. Aan die eensgezindheid heeft het in Zeeland volledig ontbroken. De provincie heeft geen enkel initiatief getoond, de gemeenten zijn zeer latent geweest en ook de natuurorganisaties hebben het laten afweten. Dat is zeer teleurstellend."

Maximale capaciteit

De nieuwe hoogspanningslijn is nodig omdat de huidige verbinding jaar al maximaal wordt belast. Daardoor kan er geen onderhoud worden gepleegd zonder ingrijpende gevolgen. Bovendien is extra capaciteit nodig door de aanleg van windmolenparken voor de Zeeuwse kust.

De lijn gaat lopen van Borssele naar Tilburg, met het nieuwe hoogspanningsstation als verbindende schakel. Het tracé tussen Borssele en Rilland is 48 kilometer lang. Exploitant TenneT is inmiddels met de voorbereidende werkzaamheden begonnen. In de Oosterschelde bij Krabbendijke wordt een werkeiland aangelegd.

Duurzaam

,,Wij zijn heel erg blij", zegt Eefje van Gorp van TenneT over de uitspraak van de Raad van State. ,,Niet alleen voor onszelf maar voor iedereen, want het betekent dat we nu kunnen doorgaan en de windparken op zee kunnen aansluiten. Als we met z'n allen naar een duurzaam Nederland willen, dan hebben we dit project hartstikke hard nodig om die stroom te kunnen afvoeren."

De aanleg van de lijn omvat het plaatsen van 107 zogeheten wintrackmasten. Vervolgens kan een deel (bij elkaar 42 kilometer) van de bestaande 150- en 380kV-verbindingen worden afgebroken. Dat gaat om 131 vakwerkmasten.

Wanneer alles klaar moet zijn, is niet bekend. ,,Tot nu toe mochten we alleen voorbereidende werkzaamheden doen", zegt Van Gorp. ,,Dankzij de uitspraak kunnen we nu full speed doorgaan, maar we zijn nog met de planning bezig."

Roelshoek

Zeven huishoudens in Roelshoek, die in de toekomst pal onder de stroomdraden zouden komen te wonen, hebben al jaren geleden besloten dat ze willen verhuizen. Zij moesten echter wachten op de uitspraak van de Raad van State voordat ze door TenneT kunnen worden uitgekocht.

,,We zijn heel erg blij, omdat we nu duidelijkheid hebben", zegt Mirelle Minning, een van hen. ,,Voor andere mensen vind ik het heel vervelend, maar wij willen gewoon verder. Als je voor jezelf hebt besloten dat je gaat verhuizen en je moet dan nog zo lang wachten, dat is niet leuk. We zijn erg opgelucht dat dit niet meer boven ons hoofd hangt."