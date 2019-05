Hoogspanningslijn gaat voor 40 miljoen ten noorden van Krabbendijke onder de grond

Goese man die ex-vrouw ombracht in Spanje opgepakt

29 mei GOES - De 71-jarige Goesenaar Lei B., die in België verdacht wordt van moord op zijn ex-vrouw, is vanochtend in het Spaanse Calpe tijdens een wandeling gearresteerd. Eerder deze maand werd hij door het Vlaamse Hof nog bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.