Hoofdrol voor Podium Reimerswaal in boek over kleine theaters

Eens een zeeuw Kloetingse Amber heeft haar plekje gevonden in Amsterdam ‘Muziekthe­a­ter Zeeland is een groot deel van mijn leven geweest’

De 23-jarige Amber de Vrieze komt uit Kloetinge en woont in Amsterdam. Ze heeft haar plekje in de hoofdstad helemaal gevonden en is trots op haar Zeeuwse roots. ,,Ik heb al een keer moeten uitleggen dat Zeeland ook bereikbaar is zonder boot.”

24 maart