Hoofdkantoor Lamb Weston/Meijer verhuist in januari van Kruiningen naar Breda

BREDA - Het kantoorpersoneel van Lamb Weston/Meijer verhuist in januari van Kruiningen naar Breda. De internationale frietfabrikant trekt in het voormalige hoofdkantoor van Opel Nederland. Dat bevestigt woordvoerster Janet Verhoeven van het concern.

Het pand waar Lamb Weston/Meijer het nieuwe hoofdkantoor vestigt in Breda, met op de voorgrond de Claudius Prinsenlaan en rechts de Topaasstraat.

In januari werd bekend dat Lamb Weston/Meijer zijn kantoorlocaties gaat herindelen in Nederland en dat het hoofdkantoor van Kruiningen naar Breda gaat. Een locatie moest toen nog gezocht worden. Die is nu gevonden in de driehoek tussen de Topaasstraat en de Claudius Prinsenlaan.

Opel Nederland

In het pand zat tot voor kort het hoofdkantoor van Opel Nederland. Opel heeft daar slechts twee jaar gezeten. Als gevolg van de overname door de PSA Group heeft Opel het kantoor naar Amsterdam geplaatst. ,,Dit gebouw past qua grootte heel goed bij ons. Het ligt op een zichtlocatie en omdat Opel er slechts kort in heeft gezeten, is de inrichting ook nog heel nieuw”, zo verklaart Verhoeven de keuze voor het gebouw. Ook speelt een rol dat het gebouw niet al te ver van het station is, aan een invalsweg ligt en voldoende parkeerplekken heeft.

Diepgevroren friet

Lamb Weston/Meijer (LW/M) is een Amerikaans-Nederlandse producent van hoogwaardige aardappelproducten, met name diepgevroren friet. In Nederland zijn er onder andere fabrieken in Kruiningen en Bergen op Zoom. Het concern heeft nu al een klein kantoor in Breda waar enkel tientallen - voornamelijk commerciële - mensen werken. Die gaan over naar het nieuwe gebouw. Na de herindeling blijven circa honderd mensen in Kruiningen werken, onder meer bij de klantenservice die daar blijft.

Bergen op Zoom

Ondertussen wordt in Kruiningen de fabriek uitgebreid en zijn er plannen om op de locatie in Bergen op Zoom een nieuw technologiecentrum te bouwen waar circa veertig mensen gaan werken.