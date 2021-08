Hondje Loeka is gevonden, maar laat zich nog niet vangen

Goese ouderenbon­den verbolgen over ‘botte bezuinigin­gen’ op WMO-zorg

10:36 GOES - De Goese ouderenbonden zijn zeer teleurgesteld over de in haar ogen ‘botte bezuinigingen’ op de WMO. Hierdoor krijgen mensen geen huishoudelijke hulp meer voor een kortere tijd, zoals na een ingrijpende operatie. En een woningaanpassing kan geweigerd worden als ergens op de Bevelanden of in een straal van 10 kilometer eromheen een geschikte woning vrijkomt.