Honderden wietplanten in dorpshuis Krabbendijke

UPDATE 13.05KRABBENDIJKE - De politie heeft vanochtend een hennepkwekerij ontdekt in dorpshuis De Meiboom in Krabbendijke. Het gaat om 400 tot 500 planten. Er is nog niemand aangehouden.

De kwekerij bevindt zich onder het podium. Onder meer ventilatieroosters waren met purschuim afgedicht om de geur te maskeren. Het pur was zwart gemaakt om dat niet te laten opvallen.

Meerdere eenheden van de politie kwamen ter plaatse na een melding vanuit de gemeente. Ook nutsbedrijf DNWG kwam ter plaatse om de stroom af te sluiten. De politie heeft bij de huizen rondom het dorpshuis aangebeld om te informeren of iemand iets heeft gezien. De brandweer werd ook opgeroepen om het pand te controleren.

De gemeente Reimerswaal, eigenaar van het dorpshuis, besloot het pand door te laten lichten naar aanleiding van hoge energierekeningen. Volgens burgemeester José van Egmond werd meteen serieus rekening gehouden met de aanwezigheid van een hennepkwekerij. ,,Het is altijd bitter wanneer er hennepkwekerijen in de gemeente worden aangetroffen. Dat dit pand een maatschappelijke functie heeft, maakt het wel extra zuur.”

Extra zuur

De burgemeester heeft de bevoegdheid om panden waar een hennepkwekerij wordt aangetroffen voor drie maanden te sluiten. Van Egmond wil nog niet vooruitlopen op de vraag of ze de 'Wet Damocles’ toepast. ,,Ik wacht eerst het politierapport af. Daarna gaan we in kaart brengen wat de consequenties zijn. Het dorpshuis wordt wekelijks gebruikt voor kerkdiensten en misschien heeft de beheerder over twee weken wel een bruiloft in de agenda. Die maatschappelijke impact gaan we bestuderen.”

In tegenstelling tot andere dorpshuizen in de gemeente, zit er geen aparte stichting tussen de gemeente (eigenaar van de dorpshuizen) en de beheerder. Van Egmond heeft geen contact gehad met de beheerder van de Meiboom. ,,Dat is het enige wat ik er nu over kan zeggen.”

Verbijsterd

Gebruikers van het dorpshuis weten niet wat ze horen. Han Mellegers klinkt oprecht verbijsterd. ,,Dat ben ik ook‘’, roept hij uit. ,,Ik kom regelmatig in het dorpshuis, maar heb er nooit iets van gemerkt. Het is de laatste plaats waar ik zou denken dat er een hennepkwekerij is. Ik stap zo eerst even op de fiets om te gaan kijken.” Weer valt hij even stil. ,,Nou ja. Iedere dag zijn ze er aan het biljarten. Er worden kerkdiensten gehouden, er gebeurt zoveel. En niemand heeft ooit iets gemerkt.”

Samen met Kees Geuze zit hij een een groep van gebruikers die met de gemeente praat over de toekomst van het dorpshuis. Als Geuze het nieuws hoort, valt ook zijn mond open van verbazing. ,,Wat?” Hij moet het nieuws duidelijk even verwerken. ,,Ik ben verbouwereerd. Een week of zes geleden heb ik samen met de heer Mellegers, de beheerder en medewerkers van de gemeente een rondgang door het dorpshuis gemaakt. We keken toen naar de staat van onderhoud. We zijn overal geweest, behalve onder het podium.”

Na een korte stilte klinkt ook bij hem oprechte verbazing. ,,Maar zoiets moet je toch ruiken? Ik ben er zondag nog geweest voor de kerkdienst. Ik zat een paar meter van het podium, maar heb niets bijzonders geroken.”

Beheerder Cees Coremans van het dorpshuis is niet bereikbaar voor een reactie.