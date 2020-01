Honderden inwoners pikken illegaal grond op Noord-Beveland: gemeente wil nu geld zien

Goes heeft tijdelijk Holocaust-monument: ‘Deze dag zet je weer op scherp’

20:29 GOES - ,,We moeten aan de jonge generaties blijven vertellen wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd.” Dat zei burgemeester Margo Mulder van Goes dinsdag tijdens de onthulling van het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht.