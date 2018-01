Hondenspeelplaats Goes-Zuid definitief van de baan

Kat­ten­dijk­s­edijk vijf maanden dicht

22 januari GOES - Via de Kattendijksedijk naar het Goese Meer of nieuwbouwwijk Manee rijden is er voorlopig niet meer bij. De dijk is vanwege de aanleg van het vrijliggend fietspad onderaan de dijk vanaf deze week vijf maanden dicht voor verkeer.