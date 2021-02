Homogemeenschap in Zeeland wil Roze Zaterdag naar Goes halen

Zeeland Eet Vegeta­risch hoogstand­je van Kale & De Bril: schorsene­ren met koffiejus

29 januari Nu restaurants nog een poos de deuren gesloten moeten houden, blijven we chef-koks een podium geven. Wel vullen we de rubriek Zeeland Eet in 2021 anders in. We vragen chefs hun signatuurgerecht te bereiden. Deze week: Marc Everse en Niek Traas van Kale & De Bril in Goes met een vegetarisch hoogstandje.