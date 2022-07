Holtkampschool zwaait ‘juf Mineke’ na 42 jaar uit: ‘De kinderen hielden me jong’

Liefst 42 jaar heeft Mineke Baars op de katholieke school in de Goese Polder gewerkt. Ze liep er destijds stage en wilde na haar opleiding graag blijven, maar er was op dat moment geen baan vrij. ,,Het was sowieso een tijd waarin de banen op lagere scholen niet voor het oprapen lagen’’, herinnert ze zich. ,,Ik heb zelfs gesolliciteerd in Almere. Kun je nagaan: ik was de wanhoop haast nabij.’’ Uiteindelijk is de in Goes geboren en getogen lerares vrijwilligerswerk gaan doen op de Holtkampschool. Zo is ze er later alsnog in een betaalde baan gerold.