‘Hollandse zomer’ maakt voor fruitteler Marco uit Kapelle het slechte voorjaar toch nog een beetje goed

Vijf kilometer omrijden om bij de supermarkt om de hoek te komen? Daar hebben ze in Rilland iets op bedacht

2 september RILLAND - Mooi hoor, het plan voor de Hoofdweg in Rilland. Straks geen lange lap asfalt meer, maar een gezellig plein tussen dorpshuis en supermarkt. De bankjes tussen het groen nodigen dan uit om een praatje te maken met dorpsgenoten of even een broodje te eten in de zon. Maar voor het zover is, moeten inwoners van Rilland een paar maanden door de zure appel bijten.