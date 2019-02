Hollandse Hoeve in beeld als locatie voor voedselbos in Goes

GOES - De initiatiefnemers van een voedselbos in Goes hebben een stuk grond in het Hollandse Hoeve-gebied op het oog. Ze gaan onderzoeken of het geschikt is.

Het gaat om een gebiedje in het zuidelijke deel van de Hollandse Hoeve, in de buurt van de bekende hartjes-bank. ,,Op verzoek van de gemeente moeten we nog een aantal zaken wat verder uitzoeken’’, zegt Matijs Gerrits van de Stichting Voedselbos Goes. ,,Het perceel is gereserveerd voor biodiversiteit, maar de gemeente is bang dat die juist verminderd als er meer mensen gaan rondlopen. We willen scherp krijgen of dat zo is.’’

Op verzoek van de gemeente onderzoekt de stichting ook nog een tweede kavel die in bezit is van de gemeente. Ook is er contact met een particulier. ,,Daar gaan we mee in gesprek, maar het wordt waarschijnlijk lastig om daar een voedselbos te realiseren.’’ Het perceel in de Hollandse Hoeve heeft wat Gerrits betreft op dit moment de voorkeur. ,,Voor ons is het belangrijk dat het voedselbos komt op een plek waar mensen gemakkelijk kunnen komen, dus dichtbij een wijk.’’