Hoge nood in de Goese binnenstad? Een toilet vinden moet gemakkelijker worden

Jongste wethouder van Zeeland beëdigd in goeddeels lege raadszaal

16 april GOES - In een bijna lege raadszaal is wethouder Joost de Goffau (CDA) donderdagavond beëdigd. Hij is de opvolger van Derk Alssema, die sinds vorige week burgemeester is van Gilze en Rijen.