Hof Keizersweel in Wemeldinge krabbelt op na verwoestende brand

Publiek danst in 't Beest op virtuoze klanken van een wat statisch orkest

12 januari GOES - ‘Shake it baby!’ Het Antwerp Gipsy Ska Orchestra is neergestreken in Goes voor een Nederlands-Vlaams feestje. Het uitbrengen van hun vrijdag gelanceerde plaat Duivelsblauw is zaterdagavond goed gevierd.