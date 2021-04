Hoezo niets mogelijk op Koningsdag? In Waarde gaat het ringsteken en zaklopen gewoon door

Inwoners Driewegen planten ‘maai me nietjes’ om leven in de berm te beschermen

25 april DRIEWEGEN - De pinksterbloemen staan in bloei in een stuk berm in Driewegen. Vroeger heel normaal, nu een bijzonderheid. Maar als het aan drie bewoners van Driewegen ligt wordt het op sommige plekken in het dorp weer heel gewoon. Zaterdag plantten ze op drie plekken ‘maai me nietjes’ in de berm. ,,We willen dat de vroege voorjaarsbloeiers meer kans krijgen, en daardoor ook bijen, vlinders en andere insecten.”