Hoe nu verder met het dorpshuis in Kruiningen?

Echtpaar zwaait af op het Ostrea Lyceum: ‘Samen hebben we hier 75 jaar les gegeven’

GOES - ‘Er was altijd wat loos, altijd gedoe.’ Rob van Soest bedoelt het positief. Hij genoot ervan. Samen met zijn vrouw Judith Hoefnagels neemt hij afscheid van het Ostrea Lyceum in Goes.

24 juni